دولي

صحيفة: بن سلمان اتصل على نتنياهو قبل اتفاقيات التطبيع بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس"

صحيفة: بن سلمان اتصل على نتنياهو قبل اتفاقيات التطبيع بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان اتصل، برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قبل التوقيع على اتفاقيات التطبيع بفترة قريبة، طالبا مساعدته في تجديد رخصة تشغيل برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "NSO" الإسرائيلية.

وأوضح ولي العهد السعودي، أثناء الحديث الهاتفي، أن وزارة الجيش، رفضت الاستجابة لطلبه بشأن الرخصة. 

واشترط نتنياهو على بن سلمان تجديد رخصة تشغيل بيغاسوس بفتح المجال الجوي السعودي امام الطائرات الإسرائيلية. 

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو امر وزارة الجيش بالمصادقة على تجديد الترخيص.

ونشرت الصحيفة اليوم الجمعة تقريرًا يشير إلى أن إسرائيل زودت دولاً في الخليج العربي ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس لاختراق الهواتف الذكية، والذي طورته شركة NSO، قبل توقيع "اتفاقات أبراهام" مع الإمارات والبحرين.

وذكرت الصحيفة، أن محمد بن سلمان أجرى بنفسه اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو في حينه، طالبًا تجديد رخصة برنامج التجسس. 

جاء ذلك بعد أن تحدث مستشارون لولي العهد السعودي، مع جهاز (موساد) ووزارة الجيش، لكنهم لم ينجحوا في التوصل إلى حل. ومن دون تجديد الرخصة، لا تتمكن "NSO" من تزويد صيانة دائمة لـ "بيغاسوس" وبذلك سينهار هذا البرنامج. 

من جهة ثانية أشار التقرير إلى أنه كان بحوزة بن سلمان وسيلة ضغط هامة. فالسعودية لم تندد بـ "اتفاقيات ابراهام"، وبن سلمان سمح لطائرات إسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي في طريقها إلى الخليج.

وبعد المحادثة بين الاثنين، أوعز نتنياهو لوزارة الجيش بحل المشكلة فوراً. 

وفي الليلة ذاتها اتصل مسؤول في الوزارة بغرفة العمليات في NSO من أجل إعادة تفعيل نسخة برنامج "بيغاسوس" الموجودة بحوزة النظام السعودي. 

وبعد الأمر المباشر الذي أصدره نتنياهو، تم تشغيل "بيغاسوس" في السعودية، بالرغم من عدم التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بذلك، وفقا لتقرير الصحيفة الذي شارك في إعداده محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، رونين برغمان. 

ونفى نتنياهو في بيان أصدره بعد ظهر اليوم الجمعة، جملة وتفصيلا ما جاء في التقرير.

وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن الادعاء بأنه تحدث مع زعماء أجانب وعرض عليهم برنامج "بيغاسوس" مقابل إنجاز سياسي أو أي إنجاز آخر، هو كذب مطلق.

أخبار ذات صلة

المفاوضات النووية: تعليق مفاوضات فيينا وعودة الوفود إلى بلادها للتشاور

المفاوضات النووية: تعليق مفاوضات فيينا وعودة الوفود إلى بلادها للتشاور

بينت: أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ستُسقط الحكومة ولا صلاحية لـ &#34;لابيد وغانتس&#34;

بينت: أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ستُسقط الحكومة ولا صلاحية لـ "لابيد وغانتس"

نفتالي بينت: لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية

نفتالي بينت: لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية

&#34;باكسلوفيد&#34;.. أول عقار مضاد لفيروس (كورونا) ينال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية

"باكسلوفيد".. أول عقار مضاد لفيروس (كورونا) ينال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية

بسبب خطر هجمات المسيرات.. واشنطن تدعو مواطنيها لإعادة النظر بالسفر للإمارات

بسبب خطر هجمات المسيرات.. واشنطن تدعو مواطنيها لإعادة النظر بالسفر للإمارات

إسرائيل: فرض السجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق بعد توقيعه صفقة ادعاء

إسرائيل: فرض السجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق بعد توقيعه صفقة ادعاء

إصابة جنديين إسرائيليين على الحدود مع مصر

إصابة جنديين إسرائيليين على الحدود مع مصر

هل قصد سوريا.. كوخافي:الجيش الإسرائيلي نفذ عملية برية بعمق دولة &#34;ليست بعيدة من هنا&#34;

هل قصد سوريا.. كوخافي:الجيش الإسرائيلي نفذ عملية برية بعمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: مواقف بينت معادية للسلام وحاضنة للإرهاب

"الخارجية": مواقف بينت معادية للسلام وحاضنة للإرهاب

مجدلاني: حرية تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولتنا ليس مرهوناً بموافقة الاحتلال

مجدلاني: حرية تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولتنا ليس مرهوناً بموافقة الاحتلال

25 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بينها طفل وصحفي.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

بينها طفل وصحفي.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

غزة: الشرطة البحرية تقرر السماح للصيادين بالعودة للصيد

غزة: الشرطة البحرية تقرر السماح للصيادين بالعودة للصيد

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

حماس: نقدر عاليأً موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي

حماس: نقدر عاليأً موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي

الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت

الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت

منوعات

&#34;انت لبسلي ترتر&#34; تركي آل الشيخ يسخر من ملابس رامز جلال

"انت لبسلي ترتر" تركي آل الشيخ يسخر من ملابس رامز جلال

شاهد: أصالة تثير الجدل بقبلتها لزوجها فائق حسن على السجادة الحمراء

شاهد: أصالة تثير الجدل بقبلتها لزوجها فائق حسن على السجادة الحمراء

شاهد: أحلام الشامسي تتألق على مسرح (joy awards) بخصر منحوت

شاهد: أحلام الشامسي تتألق على مسرح (joy awards) بخصر منحوت

نادين نجيم تخطف الأنظار بأناقتها وتواضعها بمهرجان (joy awards)

نادين نجيم تخطف الأنظار بأناقتها وتواضعها بمهرجان (joy awards)

شاهد: لحظة سقوط المذيعة وفاء الكيلاني بمهرجان جوي أوورد

شاهد: لحظة سقوط المذيعة وفاء الكيلاني بمهرجان جوي أوورد

شاهد: ماذا حدث لدنيا وإيمي سمير غانم بمهرجان (joy awards)

شاهد: ماذا حدث لدنيا وإيمي سمير غانم بمهرجان (joy awards)

شاهد: حسن الرداد من مهرجان (joy awards) وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: حسن الرداد من مهرجان (joy awards) وهذا ما فعله الجمهور

شاهد: أحمد أبو هشيمة برفقة رونالدو والجمهور يسخر منه

شاهد: أحمد أبو هشيمة برفقة رونالدو والجمهور يسخر منه

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

عربي

أضرار في مطار بغداد بعد تعرضه للاستهداف بستة صواريخ

أضرار في مطار بغداد بعد تعرضه للاستهداف بستة صواريخ

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

دراسة تحذر من &#34;كارثة&#34; في البحر الأحمر تطال السعودية

دراسة تحذر من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية