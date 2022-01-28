المفاوضات النووية: تعليق مفاوضات فيينا وعودة الوفود إلى بلادها للتشاور



وأضاف مورا، على (تويتر) في ختام الجلسة الثامنة من المفاوضات: "مطلوب الآن اتخاذ قرارات سياسية"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).



ووصلت المحادثات، الأسبوع الماضي، إلى مرحلة حرجة، إثر ظهور خلافات وسط فريق التفاوض الأميركي بشأن صعوبة التعامل مع طهران، ومتى يجب الانسحاب من المفاوضات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.



والاثنين الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن محادثات فيينا لإنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين القوى الغربية وإيران، تقترب من "مأزق خطير".



وأضافت في كلمة أمام البرلمان البريطاني أن "هذه المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس سريعاً بالقدر الكافي، نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير".



رام الله - دنيا الوطنقرر أطراف المفاوضات التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا بشأن إعادة الاتفاق النووي الإيراني، الجمعة، تعليق المحادثات، وعودة الوفود إلى بلادها بهدف "التشاور".وقال منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إنريكي مورا، إن المحادثات توقفت، على أن تستأنف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المشاركين في المحادثات سيعودون إلى عواصم بلادهم للتشاور.