شؤون فلسطينية

مجدلاني: حرية تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولتنا ليس مرهوناً بموافقة الاحتلال

مجدلاني: حرية تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولتنا ليس مرهوناً بموافقة الاحتلال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، معارضه إقامة الدولة الفلسطينية، بأنها تنسجم من ناحية المضمون مع رؤية حكومة بينت اليمينية، وتعبر عن حزب المستوطنين. 

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بينت يتبع منهج نتنياهو في فرض رؤية إسرائيل وقوى اليمين، موضحا أن هذه المواقف تعبر عن ذات البرنامج لحكومات نتنياهو السابقة، التي استمرت 12 عاماً في تقويض كل فرص السلام، وإمكانية الوصول الى حل الدولتين.

وتابع مجدلاني: بأن الوهم الاستعماري المتوارث لدى قيادة الاحتلال واليمين الفاشي الجديد فيها، أن حرية تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولتنا مرهون بموافقتهم المسبقة، ونتاج مفاوضات تفرض شروطهم لحدود وطابع ومضمون هذه الدولة اذا وافقوا عليها من منطلق الانفصال عن الفلسطينيين لضمان نقاء الدولة اليهودية.

وأضاف: "نقول بوضوح شديد أن حقنا بتقرير المصير على ارضنا حق اصيل اكتسبه شعبنا بنضاله وتضحياته انطلاقا من القانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس حق غير قابل للمساومة ولا الموافقة المسبقة لدولة الاحتلال وهو حق مكتسب وسوف نواصل النضال لتجسيده بصرف النظر عن موافقة حكومة بينت وغيرها من الحكومات السابقة واللاحقة".

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