بينت: أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ستُسقط الحكومة ولا صلاحية لـ "لابيد وغانتس"
تعهد رئيس الوزراء، نفتالي بينت، بعدم اجراء أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ما دام في منصبه، مشيراً إلى أن عملية كهذه ستؤدي إلى إسقاط الحكومة، واكد انه لا يزال يمينيا ويعارض إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف في مقابلات مع صحف إسرائيلية، أن الوزيرين يائير لابيد وبيني غانتس، لا صلاحية لهما للتحرك في القضية السياسية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وردّ حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الجمعة، على رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، حول قيام الدولة الفلسطينية.
وقال الشيخ، عبر موقع (فيسبوك): "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخيه".
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