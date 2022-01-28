"الصحة" بغزة تنوه بشأن وجود جثة رضيع بأحد حمامات مستشفى شهداء الأقصى

أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن حادثة وجود جثة طفل حديث الولادة، بأحد حمامات مستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.



وقالت الوزارة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الوزارة تابعت القضية فور اكتشافها وجرى تحويل القضية للجهات المعنية للتحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً.



وفي حادثة ثانية، كانت الشرطة، بغزة، قالت أمس الخميس، إنها تلقت بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه على إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة في المنطقة استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة.



وتابعت الشرطة، أنه تم العثور على جثة الفتى أسامة السرسك، (14 عاماً) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة في المنطقة، فيما باشرت الشرطة والنيابة التحقيق في الحادث.



رام الله - دنيا الوطن