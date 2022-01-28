بينها طفل وصحفي.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم















رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصحفي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني ما أدى لإصابة طفل (13 عاما) بعيار في قدمه، والصحفي ناصر شتية بعيار في يده، إضافة إلى إصابة شابين آخرين، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.