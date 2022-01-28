فلسطين: الكشف عن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل خمس وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118، سلفيت 73، قلقيلية 68، جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124، سلفيت 12، قلقيلية 8، جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120.ولفتت إلى وجود 63 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 118 مريضا، بينهم 18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبينت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.