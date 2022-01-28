قيادي بـ (حماس): تصريحات بينت "صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية"

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الجمعة، إن ‏تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، بأنه لا يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، "تكشف مجدداً حقيقة هذا العدو، وحربه ضد أرضنا وشعبنا".واعتبر في تصريحات صحفية، بأنها "صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية".وجدد بينت، أمس الخميس، معارضته لقيام دولة فلسطينية.وأضاف في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم): "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة".