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أضرار في مطار بغداد بعد تعرضه للاستهداف بستة صواريخ

أضرار في مطار بغداد بعد تعرضه للاستهداف بستة صواريخ
رام الله - دنيا الوطن
تعرض مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، للاستهداف بستة صواريخ على الأقل، تسبب بأضرار لإحدى الطائرات في المدرج ومبنى مدني.

وقالت قناة (العربية)، نقلاً عن مصدر أمني عراقي: "إن الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد سقطت قرب المدرج والجانب المدني من المبنى".

وأضافت أن الطائرة المتضررة كانت خارج الخدمة، مشيرةً إلى أن نظام منع الصواريخ أسقط عدداً منها في محيط المطار.

وبحسب القناة، فإن قاعدة (فيكتوريا) الأمريكية المتواجدة داخل المطار، تعرضت هي الأخرى لهجوم بطائرة مسيرة، إلا أن نظام الدفاع سيرام (C-RAM) تمكن من إسقاطها قبل أن تبلغ هدفها.

ويعد هذا الهجوم هوالثالث على على القاعدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، إذ تم استهدافها بهجوم بطائرتين مسيرتين وصواريخ كاتيوشا.

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