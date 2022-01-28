حماس: نقدر عاليأً موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي

رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي، الرافض لمواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس في الإمارات.وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: "هذا الموقف العروبي الأصيل من اللاعب محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في قوائم الشرف والإعتزاز".وتابع: "يعكس موقف اللاعب الكويتي الموقف القومي النبيل للكويت أميراً وحكومة وشعبًا، برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا، ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته".وأكد أن "المواقف الرسمية والشعبية من الكويت الشقيقة الرافضة للتطبيع، تؤكد في كل مرة أصالة الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية الفلسطينية من عمق ضميرها".