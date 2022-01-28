شؤون فلسطينية

حماس: نقدر عاليأً موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي

حماس: نقدر عاليأً موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي، الرافض لمواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس في الإمارات.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: "هذا الموقف العروبي الأصيل من اللاعب محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في قوائم الشرف والإعتزاز".

وتابع: "يعكس موقف اللاعب الكويتي الموقف القومي النبيل للكويت أميراً وحكومة وشعبًا، برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا، ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته".

وأكد أن "المواقف الرسمية والشعبية من الكويت الشقيقة الرافضة للتطبيع، تؤكد في كل مرة أصالة الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية الفلسطينية من عمق ضميرها".

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: ثلاث وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت

الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت

حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديد البرودة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديد البرودة

نابلس: وفاة شاب اختناقاً إثر تسرب غاز من مدفأة في مخيم عسكر

نابلس: وفاة شاب اختناقاً إثر تسرب غاز من مدفأة في مخيم عسكر

نادي الأسير: الأسير ناصر أبو حميد ما يزال فاقداً للقدرة على استخدام أطرافه

نادي الأسير: الأسير ناصر أبو حميد ما يزال فاقداً للقدرة على استخدام أطرافه

الشيخ: نقدر مواقف السعودية المناصرة للشعب الفلسطيني

الشيخ: نقدر مواقف السعودية المناصرة للشعب الفلسطيني

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

&#34;الخارجية&#34;: الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ: نقدر مواقف السعودية المناصرة للشعب الفلسطيني

الشيخ: نقدر مواقف السعودية المناصرة للشعب الفلسطيني

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

مجدي ضهير: الإصابات المُسجلة بفيروس (كورونا) أقل من الحقيقية

مجدي ضهير: الإصابات المُسجلة بفيروس (كورونا) أقل من الحقيقية

&#34;الخارجية&#34;: التحريض على لجنة التحقيق المستمرة إرهاب إسرائيلي رسمي للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين

"الخارجية": التحريض على لجنة التحقيق المستمرة إرهاب إسرائيلي رسمي للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين

اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

رئيس بلدية غزة: فرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض

رئيس بلدية غزة: فرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض

فتح: واهم من يعتقد أنه قد يمس شرعية منظمة التحرير

فتح: واهم من يعتقد أنه قد يمس شرعية منظمة التحرير

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد

منوعات

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

هل تعرضت أمل عرفة للخيانة من زوجها السابق؟

هل تعرضت أمل عرفة للخيانة من زوجها السابق؟

شاهد: فنانة مصرية توثق لحظة التحرش بها

شاهد: فنانة مصرية توثق لحظة التحرش بها

بعد إصابته بـ(كورونا).. الرئيس المصري يطمئن بنفسه على عبدالرحمن أبو زهرة

بعد إصابته بـ(كورونا).. الرئيس المصري يطمئن بنفسه على عبدالرحمن أبو زهرة

بعد تدخل النقابة المصرية.. نقيب اللبنانيين يعلق على أصحاب ولا أعز

بعد تدخل النقابة المصرية.. نقيب اللبنانيين يعلق على أصحاب ولا أعز

كيف تتغلب على ألم الأسنان؟.. حكيم يجيب على جمهوره بطريقة طريفة

كيف تتغلب على ألم الأسنان؟.. حكيم يجيب على جمهوره بطريقة طريفة

شاهد: درّة تصدم جمهورها بملامح طفولتها

شاهد: درّة تصدم جمهورها بملامح طفولتها

شاهد: ريم البارودي تحدث ضجة برسالتها الغامضة

شاهد: ريم البارودي تحدث ضجة برسالتها الغامضة

أبو فلة يوضح حقيقة نقل نصف التبرعات كرواتب للموظفين

أبو فلة يوضح حقيقة نقل نصف التبرعات كرواتب للموظفين

عربي

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

دراسة تحذر من &#34;كارثة&#34; في البحر الأحمر تطال السعودية

دراسة تحذر من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية