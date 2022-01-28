الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت

رام الله - دنيا الوطنرد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الجمعة، على رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، حول قيام الدولة الفلسطينية.وقال الشيخ، عبر موقع (فيسبوك): "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لانها حتمية تاريخيه".وأضاف: "عليه ان يعلم ان عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين اكبر واكثر من عدد المعترفين باسرائيل. والامن والامان والاستقرار والسلام لن يكون الا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين".وكانت بينيت، قد جدد معارضته لقيام دولة فلسطينية، زاعماً أن القدس عاصمة دولة واحدة وليست عاصمة دولتين.وقال في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة".