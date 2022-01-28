حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديد البرودة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الجمعة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء الرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو صافيا وباردا، يوم الأحد المقبل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من تشكل الانجماد والصقيع صباح الأحد.