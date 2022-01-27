الشيخ: نقدر مواقف السعودية المناصرة للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن فلسطين تقدر مواقف المملكة العربية السعودية وشعبها، المناصرة للشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله.وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان للمواقف الثابتة والمناصرة لفلسطين والشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله".وأكد الشيخ أن هذا "موقف نؤكده ونعتز به بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين".