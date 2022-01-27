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دولي

نفتالي بينت: لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية

نفتالي بينت: لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، معارضته لقيام دولة فلسطينية. 

وأضاف في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم): "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة".

يشار إلى أن عدداً من وزراء حكومة الاحتلال، التقوا عدداً من المسؤولين الفلسطينيين خلال الأسابيع والأيام الماضية.

وقبل أيام التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، الوزير حسين الشيخ، فيما كان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، التقى الرئيس محمود عباس قبل عدة أسابيع.

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