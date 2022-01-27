نفتالي بينت: لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية





وأضاف في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم): "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة".





يشار إلى أن عدداً من وزراء حكومة الاحتلال، التقوا عدداً من المسؤولين الفلسطينيين خلال الأسابيع والأيام الماضية.





وقبل أيام التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، الوزير حسين الشيخ، فيما كان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، التقى الرئيس محمود عباس قبل عدة أسابيع.

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، معارضته لقيام دولة فلسطينية.