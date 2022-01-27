الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأشاد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، بجهود طواقم وزارات الداخلية والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة للتخفيف من أثار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.وأكد الحايك في تصريح صحفي، أن مشاهد طواقم الوزارات الحكومية والبلديات في غزة تتعامل مع أثار المنخفض الجوي، وتقدم الإغاثة العاجلة للمتضررين والأسر المستوردة، رغم المطر الكثيفة تدلل على حجم المسئولة الوطنية الكبيرة لهؤلاء الجنود المجهولين، ويؤكد على أن شعبنا موحد ومتماسك في مواجهة الأزمات والطوارئ، ويضرب أروع دروس التكافل والتعاضد الاجتماعي.وثمن الحايك، درجة التعاون والتنسيق الكبير بين كافة الجهات ذات العلاقة للتعامل مع تطورات المنخفض، حيث شكلت مجتمعه قصة نجاح مميزة وصورة مشرقة للمشاركة المجتمعية والعطاء الفلسطيني اللامحدود.