الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,142 وفاة 1,184,856 إصابة.وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 22.54% بعد إجراء 34119 فحصًا، في حين ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 76198 حالة، منها 730 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.ووفقًا للمعطيات بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) 4,568,289، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4,191,290.