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شؤون فلسطينية

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جهود السفارة في تركيا، أثمرت عن الإفراج مساء أمس عن حوالي 16 شخصاً من "جنكري" من ضمن قائمة الأسماء، التي رفعتها السفارة، منهم من جوازه معه، ومنهم من لا يحمله.  

وقال السفير، د أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إن هذه التطورات، نتيجة جهود سفارة دولة فلسطين، والسفير د. فائد مصطفى مع الجهات التركية المختصة في متابعة قضية المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية على إثر محاولاتهم للهجرة غير الشرعية الى أوروبا.

وأضاف أنه تم الإفراج عن المحجوزين في "إيدن" جميعاً مع الأطفال وعددهم  20 مواطناً، كما تم الإفراج عن مجموعة أخرى بما فيها عائلة تتكون من أم وخمسة أطفال.

وأضاف الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ستستمر في المتابعة مع الجهات التركية المختصة من اجل الإفراج عن جميع المحتجزين، هذا وثمن الديك تجاوب الجهات التركية المختصة مع المطلب الفلسطيني.

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