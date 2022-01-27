غزة: الكشف عن تفاصيل اختفاء فتى والعثور على جثته مدفونة بمنطقة "مكب نفايات"





وتابعت الشرطة، أنه تم العثور على جثة الفتى أسامة السرسك، (14 عاماً) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة في المنطقة، فيما باشرت الشرطة والنيابة التحقيق في الحادث.



رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة، بغزة عصر اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه على إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة في المنطقة استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة.