مجدي ضهير: الإصابات المُسجلة بفيروس (كورونا) أقل من الحقيقية

وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس): أننا "نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة".



وتوقع ضهير زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.



ودعا لتلقى اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.



وتابع: "نتوقع موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفيروس مع ظهور المتحور الجديد (أوميكرون)".