مجدي ضهير: الإصابات المُسجلة بفيروس (كورونا) أقل من الحقيقية
قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير، إنه منذ أيام ونحن في موجة من فيروس (كورونا) وزيادة حالات الإصابة حتى الأيام والأسابيع القادمة.
وتابع: "نتوقع موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفيروس مع ظهور المتحور الجديد (أوميكرون)".
وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس): أننا "نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة".
وتوقع ضهير زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.
ودعا لتلقى اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.
وتوقع ضهير زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة والإصابات المسجلة أقل من الحقيقية، سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.
ودعا لتلقى اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.
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