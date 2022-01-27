دولي

"باكسلوفيد".. أول عقار مضاد لفيروس (كورونا) ينال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية

"باكسلوفيد".. أول عقار مضاد لفيروس (كورونا) ينال موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعطت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية، الضوء الأخضر لاستخدام عقار "فايزر" المضاد لـ (كوفيد-19) في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم، يحصل على ترخيص في أوروبا.

وأشارت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان إلى أنها، "أوصت باستخدام باكسلوفيد (Paxlovid) لعلاج (كوفيد-19) لدى البالغين ممن... هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض".

ولفتت المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيدس، في بيان إلى أن "باكسلوفيد أول دواء مضاد للفيروس في محفظتنا يتم تناوله المنزل، ويمكنه إحداث فرق حقيقي لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ (كوفيد) متقدم إلى شديد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتابعت: "رصدنا أيضا أدلة واعدة فيما يتعلق بفاعلية باكسلوفيد في مواجهة (أوميكرون) ومتحورات أخرى". 

وقالت الوكالة إنها "توصي بالترخيص لباكسلوفيد لعلاج (كوفيد-19) لدى بالغين لا يحتاجون لأكسجين إضافي وممن هم في خطر متزايد للإصابة بأعراض أشد للمرض".

وكشفت الدراسات أن العقار باكسلوفيد (Paxlovid) يقلص احتمالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى يعانون من أعراض شديدة لـ (كوفيد)، وقد يكون أيضا فعالا ضد المتحورة (أوميكرون).

والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل هي من بين عدد قليل من الدول التي أعطت الضوء الأخر لحبوب "فايزر".

وبعد إعطاء الموافقة، يجب على المفوضية الأوروبية الآن أن ترخص رسميا العقار في إجراء روتيني يستغرق عادة ساعات أو أيام.

تجدر الإشارة إلى أن علاج "فايزر" مزيج من مركب جديد هو PF-07321332 والعقار "ريتونافير"(ritonavir) المضاد لفيروس نقص المناعة، ويتم تناولهما كقرصين.

واطلع خبراء الوكالة على دراسة "أظهرت أن العلاج بـ "باكسلوفيد" يقلص بشكل كبير احتمالات الاستشفاء أو الوفيات لدى أشخاص يعانون بالفعل من مرض على الأقل ما يعرضهم لخطر الإصابة بأعراض (كوفيد-19) شديدة".

وحصل المرضى على قرص الدواء مدة خمسة أيام من ظهور الأعراض، وفي الشهر التالي فقط 0,8 % من 1039 شخصا شملتهم الدراسة نُقلوا إلى المستشفى، مقارنة ب6,3% ممن تلقوا عقارا وهميا.

ولم تسجل وفيات في المجموعة التي تلقت "باكسلوفيد" مقارنة بثماني وفيات لدى المجموعة التي تلقت العقار الوهمي.

وكانت الوكالة قد أجازت في كانون الأول/ديسمبر للدول أن تتخذ بشكل مستقل القرار المتعلق باستخدام "باكسلوفيد" في الحالات الطارئة المبكرة، لكنها امتنعت عن اتخاذ القرار بشأن الترخيص الكامل في كافة دول الاتحاد.

ولا تزال الوكالة تدرس طلبا مشابها لعقار شركة ميرك الأميركية المضاد لـ (كوفيد).

بعكس اللقاحات، فإن علاج فايز لا يستهدف البروتين الشوكي (سبايك) الذي يتطور بشكل مستمر ويستعين به فيروس (كورونا) لغزو الخلايا.

لذا نظريا، يجب أن يكون العقار أكثر مقاومة للمتحورات، وقالت الشركة إن لديها دراسات مخبرية أولية تدعم هذه الفرضية.

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