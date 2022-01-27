اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة





واطلع اشتية على ما تقوم به غرفة الطوارئ في البلديتين من جهود لفتح الطرق، وتأمين احتياجات المواطنين، والاستجابة لاتصالاتهم خلال التساقطات الثلجية.



كما اطلع اشتية من مدير الدفاع المدني على ما تقوم به طواقم الجهاز من عمل متواصل، ودؤوب، لتسهيل حركة المواطنين، وتوجيههم حول سبل التعامل مع المنخفض الجوي.



كما زار اشتية بيت المسنات في مدينة البيرة، واطمأن على أحوالهن، ورعايتهن، خلال المنخفض الجوي.

























رام الله - دنيا الوطنقام رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة، اطلع خلالها على أحوال المواطنين أثناء الظروف الجوية السائدة، حيث زار بلديتي رام الله، والبيرة.