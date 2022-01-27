رئيس بلدية غزة: فرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض









رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أن طواقم وفرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض الجوي الحالي وفقًا لخطة الطوارئ المعدة مسبقًا، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث طارئ بالتعاون والتنسيق الكامل مع فرق الطوارئ المختلفة في جهاز الدفاع المدني والشرطة ولجنة الطوارئ الحكومية.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نفذها وفد من المجلس التشريعي لبركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، حيث كان في استقبالهم إلى جانب رئيس البلدية، رئيس لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط وعضو المجلس البلدي مروان الغول وأعضاء لجنة الطوارئ.وطمأن السراج سكان المنطقة المحيطة ببركة الشيخ رضوان بأن وضع البركة جيد وارتفاع منسوب المياه المتجمعة بداخلها لا يزال في الحدود الدنيا، مبيناً أن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة بفعل جهود المخلصين من رجال الطوارئ.وأطلع رئيس البلدية د. بحر على أعمال لجنة الطوارئ وفرقها الميدانية خلال المنخفض الجوي الحالي، وأوضاع برك تجميع مياه الأمطار الرئيسة في المدينة وأعمال تصريف المياه المتجمعة بداخلها.من ناحيته؛ أشاد د. بحر بجهود بلدية غزة في أوقات الطوارئ ولا سيما في المنخفضات الجوية، مؤكدًا أن البلدية بطواقمها ومجلسها البلدي تعمل ليل نهار من أجل خدمة المواطنين والتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة.ووجه التحية لأبناء مدينة غزة الذي هبوا للتطوع إلى جانب فرق الطوارئ العاملة في المنخفضات الجوية، معتبرًا إياهم وموظفو البلدية كالفدائيين على خط النار.