دولي

بسبب خطر هجمات المسيرات.. واشنطن تدعو مواطنيها لإعادة النظر بالسفر للإمارات

بسبب خطر هجمات المسيرات.. واشنطن تدعو مواطنيها لإعادة النظر بالسفر للإمارات
جانب من هجوم الحوثي على أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها، اليوم الخميس، لإعادة النظر في السفر للإمارات، بسبب خطر هجمات الصواريخ والمسيرات.

وقالت "الخارجية" في تحذير السفر: "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب (كوفيد-19)، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأكدت أنه لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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