شؤون فلسطينية

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد
المسن الشهيد عمر أسعد
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على ظهور نتائج تشريح الشهيد المسن عمر أسعد (80 عاماً) الذي قتله جيش الاحتلال قبل أسابيع في قرية جلجيا شمال رام الله.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ظهور نتائج تشريح الشهيد المسن أسعد أثبتت تعرضه لجلطة قلبية حادة ناتجة عن التعذيب والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال وهو دليل جديد على وحشية الاحتلال وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

أضاف بأن نتائج التشريح للشهيد الحاج عمر أسعد تدحض رواية جيش الاحتلال وتكذبها بأنه لم يقم بتعذيبه والتنكيل به، وتقدم دليلاً جديداً للعالم على جرائم القتل والإرهاب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني على يد قوات الاحتلال.

وتابع القانوع: أمام هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، وما أظهرته نتائج التشريح من تنكيل وتعذيب وإرهاب ضد المسن الحاج عمر أسعد، فإننا ندعو كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة وتبني هذه النتائج وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، ومحاسبة القتلة على جرائمهم، والانتصار للضحايا، والعمل لضمان عدم تكرار الجريمة.

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