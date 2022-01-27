إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رام الله ونابلس

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، اليوم الخميس، بين قوات الاحتلال والشبان في رام الله ونابلس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق.ففي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بقرية دير جرير شرق رام الله.وأوضحت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على المواطنين والزوار الذين يتنزهون فرحا بالثلوج التي هطلت على القرية.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشبان الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال.وبيّنت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في ظهره خلال مواجهات دير جرير، ونقل على إثرها لمجمع رام الله الطبي وأدخل للعمليات حيث وصفت حالته بالخطيرة.وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أمام بوابة الطور في مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال وسط إلقاء جنود الاحتلال الغاز السام على الشُبان المُتجمعين أمام بوابة الطور.وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز السام.وتتعرض فلسطين لمنخفض جوي أدى لتساقط الثلوج في عدة مناطق ومن بينها القدس المحتلة حيث كسا الثلج المسجد الأقصى وعددا من المناطق في الضفة الغربية لتتحول تلك اللحظات الى أجواء احتفالية يشارك فيها أعداد كبيرة من الشبان.