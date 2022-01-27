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على الحدود مع سوريا.. الجيش الأردني يعلن تصفية 27 من مهربي المخدرات

على الحدود مع سوريا.. الجيش الأردني يعلن تصفية 27 من مهربي المخدرات
جانب من المخدرات التي استولى عليها الجيش الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث عسكري أردني الخميس، إن الجيش قضى على 27 من مهربي المخدرات، حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا، لتهريب كميات كبيرة من مادة "الأمفيتامين" المخدرة، خلال العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد، فيما فرّ آخرون، عائدين إلى سوريا.

وأضاف: "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً مع المهربين.. ما أدى إلى سقوط 27 مهرباً وإصابة آخرين، وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وشهدت الحدود عدداً متزايداً من عمليات التهريب خلال العام الماضي، مما دفع الجيش الأردني إلى تشديد قواعد الاشتباك مع المهربين، وفق المتحدث.

كما عثر الجيش على كميات كبيرة من المادة المخدرة المعروفة باسم "كبتاجون" مخبأة في شاحنات سورية تمر عبر المعبر الحدودي الرئيسي، بين الأردن ومنطقة الخليج، كما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وهذه ثاني عملية للقوات الأردنية خلال أسبوع، إذ أعلن الجيش قبل أيام سقوط ضابط وإصابة ثلاثة أفراد، في تبادل لإطلاق النار مع مهربين، على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وقال مصدر مسؤول في قيادة الجيش في بيان، إنه "في تمام الساعة الرابعة من فجر الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود".

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