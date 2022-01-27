الصحة: تسجيل حالتي وفاة و4548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 61، طولكرم 294، الخليل 446، قلقيلية 111، رام الله والبيرة 694، سلفيت 100، نابلس 579، بيت لحم 327، جنين 265، طوباس 66، أريحا والأغوار 207، قطاع غزة 1398".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 50، طولكرم 25، الخليل 77، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 200، سلفيت 5، نابلس 125، بيت لحم 147، جنين 30، طوباس 8، أريحا والأغوار 30، قطاع غزة 95".وسجلت حالة وفاة في طوباس وحالة وفاة في طولكرم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 120 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.