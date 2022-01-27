عربي

دراسة تحذر من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية

دراسة تحذر من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة (greenpeace) البيئية من كارثة يمكن أن تحدث قريبا في البحر الأحمر، نتيجة تضرر ناقلة النفط "صافر" التابعة لجماعة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية.

وفق التقرير المنشور على موقع المنظمة يتم التحذير من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية فإن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتفاقم وسيتأثر الملايين بشكل مباشر بالتسرب الوشيك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

و"صافر" هو خزان صدأ يحتوي على أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، يرسو على بعد حوالي 6 كيلومترات من الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وتواجه السفينة خطرا دائما ومتفاقما من انفجار هائل أو تسرب نفطي وقد فشلت المفاوضات التي أجريت حتى الآن مع "أنصار الله" الذين يسيطرون عليها، وتركت السفينة دون رقابة ودون أعمال صيانة طوال السنوات السبع الماضية، حيث لم تعد العديد من الأنظمة الحيوية وكذلك مولدات السفينة تعمل بشكل صحيح.

وحسب التقرير فإن النفط المتسرب سيؤثر على إريتريا واليمن والمملكة العربية السعودية على مدار المواسم، كما ستتأثر جيبوتي والصومال خلال الأشهر من يناير إلى مارس، محذرا من أن النفط الخام يحتوي على مواد مسرطنة، ولا يمكن الاستهانة بالمخاطر الصحية طويلة المدى لانسكاب النفط قبالة سواحل البحر الأحمر.

وقال رئيس عمليات "غرينبيس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، إن "الناقلة صافر تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على بيئتها البحرية وما تحتويه من كائنات، ولكن أيضا على المجتمعات التي تعيش على شواطئ البحر الأحمر".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لجعل هذه السفينة آمنة هي إخلاء كل النفط منها. نحث الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية للجهود المشتركة من أجل الحل رغم الصعوبات المالية والسياسية"، مشيرا إلى أنه "لم يعد بإمكاننا انتظار الإجراءات التي من شأنها منع هذه الكارثة الضخمة أو على الأقل التخفيف من أبعادها".

أخبار ذات صلة

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

على الحدود مع سوريا.. الجيش الأردني يعلن تصفية 27 من مهربي المخدرات

على الحدود مع سوريا.. الجيش الأردني يعلن تصفية 27 من مهربي المخدرات

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الأردن: ارتفاع الحالات النشطة بـ(كورونا) الى 66 ألفا و865 إصابة

الأردن: ارتفاع الحالات النشطة بـ(كورونا) الى 66 ألفا و865 إصابة

الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بـ(كورونا)

الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بـ(كورونا)

لأول مرة منذ تصريحات قرداحي.. الكويت تدرس إعادة فتح التأشيرات للبنانيين

لأول مرة منذ تصريحات قرداحي.. الكويت تدرس إعادة فتح التأشيرات للبنانيين

التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء وتعز

التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء وتعز

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

الحايك يشيد بجهود الطواقم الحكومية والبلديات في مواجهة المنخفض الجوي

اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

رئيس بلدية غزة: فرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض

رئيس بلدية غزة: فرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض

فتح: واهم من يعتقد أنه قد يمس شرعية منظمة التحرير

فتح: واهم من يعتقد أنه قد يمس شرعية منظمة التحرير

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد

دليل جديد على وحشية الاحتلال.. حماس تعلق على نتائج تشريح الشهيد المُسن أسعد

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رام الله ونابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في رام الله ونابلس

رام الله: إصابة مواطن برصاص الاحتلال في دير جرير

رام الله: إصابة مواطن برصاص الاحتلال في دير جرير

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و4548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و4548 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

منوعات

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تتراجع و تحذف نعيها لبسام الملا

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

ما حقيقة حمل رحمة رياض من خطيبها؟

هل تعرضت أمل عرفة للخيانة من زوجها السابق؟

هل تعرضت أمل عرفة للخيانة من زوجها السابق؟

شاهد: فنانة مصرية توثق لحظة التحرش بها

شاهد: فنانة مصرية توثق لحظة التحرش بها

بعد إصابته بـ(كورونا).. الرئيس المصري يطمئن بنفسه على عبدالرحمن أبو زهرة

بعد إصابته بـ(كورونا).. الرئيس المصري يطمئن بنفسه على عبدالرحمن أبو زهرة

بعد تدخل النقابة المصرية.. نقيب اللبنانيين يعلق على أصحاب ولا أعز

بعد تدخل النقابة المصرية.. نقيب اللبنانيين يعلق على أصحاب ولا أعز

كيف تتغلب على ألم الأسنان؟.. حكيم يجيب على جمهوره بطريقة طريفة

كيف تتغلب على ألم الأسنان؟.. حكيم يجيب على جمهوره بطريقة طريفة

شاهد: درّة تصدم جمهورها بملامح طفولتها

شاهد: درّة تصدم جمهورها بملامح طفولتها

شاهد: ريم البارودي تحدث ضجة برسالتها الغامضة

شاهد: ريم البارودي تحدث ضجة برسالتها الغامضة

أبو فلة يوضح حقيقة نقل نصف التبرعات كرواتب للموظفين

أبو فلة يوضح حقيقة نقل نصف التبرعات كرواتب للموظفين

عربي

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة بفيروس (كورونا)

دراسة تحذر من &#34;كارثة&#34; في البحر الأحمر تطال السعودية

دراسة تحذر من "كارثة" في البحر الأحمر تطال السعودية

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الأردن: ارتفاع الحالات النشطة بـ(كورونا) الى 66 ألفا و865 إصابة

الأردن: ارتفاع الحالات النشطة بـ(كورونا) الى 66 ألفا و865 إصابة