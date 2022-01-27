شؤون فلسطينية

تراكم الثلوج في بيت لحم والاحتلال يعتدي على شاب في غرفة طوارئ بيت فجار

تراكم الثلوج في بيت لحم والاحتلال يعتدي على شاب في غرفة طوارئ بيت فجار
رام الله - دنيا الوطن
تراكمت الثلوج اليوم الخميس على مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الثلوج تراكمت في مناطق بيت لحم، وبيت جالا، والخضر، وبيت فجار، ومراح معلا، وجورة الشمعة، وأم سلمونة.

وكان محافظ بيت لحم كامل حميد شكل غرفة طوارئ لمواكبة الأحداث، وقال حميد: انه تم تشكيلها لتقديم الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في مثل هكذا ظروف، والمسارعة لتقديم المساعدة في الظروف الطارئة.

وفي سياق متصل، دعت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة العامة، خاصة خلال استعمال وسائل التدفئة المختلفة، وعدم إبقائها مشتعلة خلال ساعات الليل.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني محمد قطامش: إن الدفاع المدني في بيت لحم تعامل مع 137 حالة خلال المنخفض ما بين مركبات عالقة، وإنقاذ مواطنين عالقين، وتوصيل مرضى للمستشفيات، وإزالة عوائق عن الطرقات.

كما تم تشكيل غرف عمليات في كل قرى وبلدات بيت لحم، تحسبا لأي طارئ.

وقال الناشط الإعلامي حمد طقاطقة وهو أحد أفراد غرفة العمليات في بلدة بيت فجار أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب خلال تواجده على مدخل البلدة الغربي لإزالة تراكمات الثلوج، ليتسنى للمرضى الخروج من البلدة وتلقي العلاج في بيت لحم.

وأشار إلى أن الاحتلال اغلق الطريق الرئيسي بالثلوج وأطلق الرصاص الحي في الهواء.

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