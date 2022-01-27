اعتقال 24 مواطنًا في القدس بينهم مصاب

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس وصباح اليوم الخميس 24 موطنًا من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، بينهم مصاب.وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال نفذت الليلة الماضية حملة اعتقالات طالت 23 مقدسياً من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة معظمهم من الأسرى المحررين، بينهم شاب أصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط قبل اعتقاله. كما اعتقلت صباح اليوم شابًا من ساحات المسجد الأقصى المبارك.وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد ابو عصب لـ "وفا": "في إجراء ظالم بعيد عن كل معاني الإنسانية نفذ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين، طالت 14 شابا ًمن بلدة الطور وحدها، بحجة أنهم شاركوا في إلقاء الحجارة على سيارة شرطة.وأوضح أن الاعتقالات تمت رغم البرد الشديد وتدني درجات الحرارة وتراكم الثلوج.وأكد أن معظم من تم اعتقالهم من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة من الأسرى المحررين وقد عرف منهم: محمد خليل أبو سبيتان، ومحمد مهند أبو الهوى، وسلطان خويص، ومهدي أبو غنام، وعمر يوسف خويص، وأيهم ناجي أبو جمعة، ويزن أبو جمعة، وإسماعيل المخ، ومحمد جمال خويص، وتم تحويل بعض المعتقلين لمراكز التحقيق والإفراج عن جزء منهم وتمديد اعتقال آخرين.وفي بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال الليلة الماضية، الشاب مهند أبو عصب عقب إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط عند مدخل البلدة.كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس الشاب صلاح أسامة من باحات المسجد الأقصى المبارك.ونغصت شرطة الاحتلال على المقدسيين أثناء لهوهم وفرحهم بالزائر الأبيض في باب العامود بالقدس.وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال منعت من لا يحملون عنوان البلدة القديمة في القدس من دخولها، كما حاولت تفريغ باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب الأهالي في منطقة باب العامود دون أن يبلغ عن أي إصابات، في محاولة لإخلائه من الشبان الذين كانوا فرحين بالثلوج.