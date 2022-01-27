شؤون فلسطينية

5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل اليوم الخميس، خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من القدس، الأسير عبادة عزيز مصطفى أبو راس (24 عامًا)، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2016م، وهو محكوم بالسجن 20 عاما .

ومن الخليل، الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد الحداد (43 عامًا)، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 عاما.

والأسير حاتم صادق مصطفى القواسمة (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 55 عاما.

ومن رام الله الأسير ثائر أحمد علي حمايل (42 عامًا)، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.

ومن نابلس، الأسير يوسف يوسف عبد القادر الساحلي (43 عامًا)، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2007م، وهو محكوم بالسجن 30 عاما.

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