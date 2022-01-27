شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة تدعو للتقيد بقرار منع الصيد حفاظاً على الحياة البرية

سلطة جودة البيئة تدعو للتقيد بقرار منع الصيد حفاظاً على الحياة البرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى ضرورة التقيد بقرارات منع الصيد حفاظا على الحياة البرية من الانقراض.

وقالت في بيان أصدرته اليوم أنه وبسبب تساقط الثلوج في فلسطين فإنه الحيوانات البرية ومنها الغزلان تتعرض لصعوبة الحركة نتيجة البرد القارس مما يعرضها لحالات الصيد من قبل المواطنين والتي تؤثر سلبا على التوازن والتنوع الحيوي البيئي الفلسطيني.

وشددت سلطة جودة البيئة على حظر الصيد أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها حية أو ميتة، أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها'.

وأضافت بأن كل من يخالف ذلك سيتم ملاحقته قانونا وتحمله المسؤولية القانونية والجزائية وسيكون معرضا للعقوبة المنصوص عليها في قانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة من المادة 41 والمادة 71 والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة الأخرى.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى الحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية من حيوانات برية وطيور وإبلاغ طواقم سلطة جودة البيئة وشرطة البيئة في المحافظات باي حالات تعد أو صيد على الحيوانات البرية.

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