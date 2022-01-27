الاحتلال يعتقل مقدسياً يحتفي بالثلوج في "الأقصى" رافعاً علم فلسطين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال شاباً مقدسياً من داخل باحات المسجد الأقصى بسبب رفعه علم فلسطين، خلال احتفاء المواطنين بالثلوج.وكان الشبان قد رفعوا العلم الفلسطيني على أسوار القدس احتفاءً بالثلوج.واعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس وصباح اليوم الخميس، 24 موطناً من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، بينهم مصاب.ونفّذت شرطة الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات طالت 23 مقدسياً من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، معظمهم من الأسرى المحررين، بينهم شاب أصابته برصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط قبل اعتقاله. كما اعتقلت صباح اليوم شاباً من ساحات المسجد الأقصى المبارك.