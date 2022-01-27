صحة طولكرم: ثلث الإصابات في المحافظة من طلبة المدارس والكوادر التعليمية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير صحة طولكرم نائل السّلمان أن ثلث الإصابات في المحافظة سُجلت في صفوف طلبة المدارس والكوادر التعليمية وذلك جرّاء عدم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا تصاعد الارتفاع في المنحنى الوبائي.وبين السلمان اليوم الخميس، أنه تم اليوم تسجيل وفاة واحدة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم، مضيفا ان 11 حالة في المشافي أغلبها من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة ومن غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا).