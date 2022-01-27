شؤون فلسطينية

ارزيقات: اغلاق عدة طرق بالمحافظات الشمالية نتيجة تراكم الثلوج

ارزيقات: اغلاق عدة طرق بالمحافظات الشمالية نتيجة تراكم الثلوج
رام الله - دنيا الوطن
 ناشد الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، المواطنين بعدم التحرك بمركباتهم، في ظل تراكم الثلوج تجنبًا لإنزلاق المركبات وخوفًا من أن تعلق في الطرقات.

وأعلن الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج بينها طريق الخليل بيت لحم، ونابلس جنين، إضافة الى عدة طرق داخلية في مدينة الخليل.

وأشار إلى ان طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات تواصل عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة.

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