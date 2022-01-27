شؤون فلسطينية

الرويضي: الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري

الرويضي: الرئيس عباس يُجري اتصالات دولية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس احمد الرويضي: إن القيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة.

واضاف الرويضي للإذاعة الرسمية، اليوم الخميس، ان الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثرعلى شكل المدينة ويجعل من المقدسي مجرد اقلية مشيرا الى ان ذلك يترافق مع مناقشة بناء ستة احياء استيطانية جديدة، بهدف محاصرة الاحياء المقدسية ومنع نموها الديمغرافي وسلب المزيد من اراضي المواطنين.

ونوه الرويضي ان 22 الف منزل مهددة بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس منها 250 متوقع هدمها خلال الأيام القادمة.

ونوه الى ان أصحاب المنازل المهدمة في جبل المكبر سينظمون وقفة شعبية يوم الاحد القادم امام بلدية الاحتلال بالقدس في رسالة رافضة لسياسة الهدم التي تهدد وجودهم.

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