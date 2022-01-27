وزير الحكم المحلي: إطلاق مجلس الخدمات المشترك لتخطيط وتطوير "واد غزة"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، إطلاق مجلس الخدمات المشترك لتخطيط وتطوير "واد غزة" بدعم نرويجي بهدف تطوير الوادي، والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، والقضاء على المكرهة البيئية فيه.وشدد الصالح في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الخميس، على أن المشروع يأتي ضمن حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية في المحافظات الجنوبية والتي تنفذ عبر الهيئات المحلية فيها ووحدة إدارة المشاريع في القطاع التابعة لوزارة الحكم المحلي.وأوضح الصالح أن العامين الماضيين شهدا تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية في القطاع بتكلفة وصلت إلى عشرات ملايين الدولارات.