سلطات الاحتلال تواصل منع محامي الأسير أبو حميد من زياته والحصول على ملفه الطبي

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن سلطات الاحتلال تواصل منع محامي الأسير ناصر أبو حميد من زيارته والحصول على ملفه الطبي معتبرا انقله الى مستشفى سجن الرملة قرار بإنهاء حياته مطالبا بنقله الى مشفى مدني.واضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الخميس، ان الاسير ابو حميد ما زال في وضع صحي خطير ويصارع الموت الحتمي اذ بات لا يقوى على تحريك أطرافه كما يحتاج إلى العلاج الطبيعي بشكل دائم، مشددا على ضرورة نقله للعاجل الفوري وبشكل مباشر إلى مشفى مدني.وبشأن نقل إدارة السجون أسرى جلبوع الى العزل، اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه ما يجري مع أسرى نفق الحرية الستة سياسة انتقامية وعنصرية تمارس بحقهم.من جهة ثانية، أكد عبد ربه أن الاسرى داخل السجون خاصة ممن هم في العزل ومحتجزين في مراكز التوقيف والأسرى في معتقل النقب الصحراوي يعانون من البرد الشديد والقارس وعدم توفر وسائل التدفئة والاغطية.