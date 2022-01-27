الصحة بغزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) اليوم وسجلنا 1398 إصابة جديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3594 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 95 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 197976 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6759 حالة، وإجمالي المتعافين 189473 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1744وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95 حالة، من بينها 49 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخصا.