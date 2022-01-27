الأمين العام للعربية الفلسطينية: أهالي النقب أيقونة صمود بوجه التطهير العرقي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ، أن ثبات وتمسك أبناء شعبنا في النقب بأرضهم هو أيقونة تحد حفرت في الذاكرة الفلسطينية، مشددا على بقائهم شوكة في حلق الاحتلال، و دليلا حيا باقيا شاهدًا على جرائم النكبة والتطهير العرقي التي ارتكبت بحق شعبنا ، مضيفا: "تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومواصلة اليمين المتطرف إطلاق دعوات تحريضية علنيا وتفاخر وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيت بقمع شرطة الاحتلال للفلسطينيين في النقب ، بهدف سرقة ما تبقى من الارض الفلسطينية".قال البرديني :" الاحتلال يقضم الأرض لصالح التوسع الاستعماري وتعمقها نظام الفصل العنصري الذي أصبح اليوم أعمق وأكثر تغولا بفعل تحالف القوى العنصرية الصهيونية"، متابعا:" وبثها سموم فكرها العنصري المستمر لمواصلة سياسة القتل والسرقة واغتصاب الحقوق الفلسطينية والمضي قدما لتطبيق مخططات ضم الضفة الغربية والاغوار الفلسطينية".جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجبهة العربية الفلسطينية لخيمة الاعتصام بالنقب التي هدمها الاحتلال للتضامن مع أهالي النقب، ترأسه سعيد شويكي ، عضو المكتب السياسي ، يرافقه فايز أصلان، مسؤول محافظة القدس ، و مروان الشلودي، عضو قيادة القدس .بدوره ، توجه سعيد شويكي بالتحية الى أبناء شعبنا في الداخل المحتل وخاصة اهل النقب الذين يتمسكون بحقهم بأرضهم ودفاعهم عنها، مؤكدا في تصربح خاص أهمية وحدة شعبنا بكافة اطيافه في وجه الاحتلال، ونضاله الوطني، ومقاومة الاحتلال وإجراءاته العنصرية حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال، لافتا إلى" حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية".