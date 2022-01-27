قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا وإطلاق نار تجاه مستوطَنة شرق جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس وفجر اليوم الخميس، 15 مواطنا، بينهم أسير محرر، وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة شرق مدينة جنين بالضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأسير المحرر صلاح ناجح كميل من بلدة قباطية قضاء جنين بعد أقل من شهر من الأفراج عنه.وفي ساعات مساء أمس، اعتقلت قوات الاحتلال 14 شابا خلال اقتحام بلدة جبل الطور شرقي القدس المحتلة.كما منعت مجموعة من الشبان من دخول المسجد الأقصى عند باب السلسلة واحرمتهم من رؤية الثلوج فيه والتي تساقطت على القدس مساء أمس.وكانت اندلعت مواجهات مساء في بلدة الطور رغم أجواء البرد، فيما استهدف الشبان القطار الإسرائيلي الخفيف بالحجارة في شعفاط.وأظهرت مشاهد مصورة لحظة تصدي الشبان لمركبة عسكرية إسرائيلية في بلدة الطور ورشقوها بالكراسي والأدوات المعدنية.وأجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من المنطقة مع تجمع عشرات الشبان الفلسطينيين.من جانب آخر، ذكرت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة تجاه مستوطنة جلبون إلى الشرق من مدينة جنين.وذكرت المصادر أن المقاومين تمكنوا من الانسحاب بسلام من مكان إطلاق النار.وهذه ثاني عملية إطلاق نار في أقل من 24 ساعة التي تستهدف مواقع الاحتلال والمستوطنات في محافظة جنين.فقد أطلق مقاومون النار فجر أمس الأربعاء صوب حاجز الجلمة العسكري التابع للاحتلال شمال جنين.