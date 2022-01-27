شؤون فلسطينية

بلدية الخليل: تعاملنا مع 500 نداء استغاثة وتتجاوز العاصفة الثلجية

بلدية الخليل: تعاملنا مع 500 نداء استغاثة وتتجاوز العاصفة الثلجية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم غرفة طوارئ وعمليات بلدية الخليل وكهربائها منذ بداية العاصفة الثلجية مع أكثر من 500 نداء استغاثة، وصلت جميعها من خلال الأرقام الخاصة بحالات الطوارئ والتي نشرها قسم الإعلام قبل المنخفض الجوي العميق الذي تأثرت به الخليل.

بدوره، أوضح مدير غرفة طوارئ وعمليات بلدية الخليل السيد أيمن ناصر الدين أن آليات وطواقم البلدية المختلفة انتشرت بالميدان، لإزالة الثلوج وفتح الشوارع في كافة أرجاء المدينة، خاصة الطرق المؤدية الى المستشفيات، وذلك لتأمين وصول المرضى وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى مساعدة ونقل المرضى وخاصةً مرضى الكلى، ونجحت البلدية بتجاوز العاصفة الثلجية، مؤكداً على استمرار عمل طواقم البلدية على مدار الساعة من أجل توفير الراحة والآمان للمواطنين.

هذا وقدمت كهرباء الخليل عمليات الصيانة المتواصلة في كل مراكز العطب، من خلال تواصلها الدائم مع المواطنين وغرف الطوارئ المعدة لذلك.

من جانبه، تفقد رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، كافة طواقم البلدية وكهربائها وغرف الطوارئ، ونفذ جولة ميدانية واسعة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، في كافة أنحاء المدينة للاطمئنان على أوضاع المواطنين والمساهمة في حل المشاكل إن وجدت، مؤكداً أن طواقم البلدية على أهبةِ الاستعداد لتفادي أي اضرار قد يسببها المنخفض الجوي وتقديم المساعدة لكل من يحتاج اليها، مشدداً على أن البلدية تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مثمناً دور المواطنين على تعاونهم مع طواقم البلدية، شاكراً كافة المتطوعين وطواقم البلدية وكهربائها على جهودهم المبذولة خلال العاصفة الثلجية.

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