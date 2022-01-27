شاهد: قبة الصخرة تتزين بالثوب الأبيض

رام الله - دنيا الوطنتساقطت الثلوج منذ ساعات مساء الأربعاء، وحتى ساعات صباح اليوم الخميس، فوق المناطق الجبلية في فلسطين، كما تزين المسجد الأقصى وباحاته بما فيها قبة الصخرة بالثوب الأبيض الجميل.ووصلت سماكة الثلوج في القمم العالية الى 25 سم حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، وشهدت المناطق الجبلية في رام الله والقدس وبيت لحم والخليل تساقط كثيف للثلوج على فترات طيلة الليل، وعملت على إغلاق الطرقات.وفِي القدس تساقطت وتراكمت الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700م، ولاحقا فوق 600م، كما شهدت بيت لحم ورام الله ووسط وشمال الخليل تساقط ثلوج مماثل، فيما كان التساقط الثلجي ضعيفا على نابلس وجنوب الخليل.