طالع حالة الطرق في الضفة الغربية اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطننشر الدفاع المدني في رام الله حالة الطرق اليوم الخميس، في ظل استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية منذ أمس الأربعاء.وأوضح الدفاع المدني في تصريح له صباح اليوم، أن جميع الطرق الرئيسية مفتوحة" في جميع المحافظات، باستثناء محافظتي رام الله والبيرة والخليل.وأشار إلى أن بعض الطرق الفرعية ما زالت مغلقة وجاري العمل من طواقم الدفاع المدني والشركاء على إعادة فتحها.ودعا بيان الدفاع المدني المواطنين كافة للاتصال على الرقم المجاني 102 عند حصول أي طارئ خلال المنخفض الجوي.