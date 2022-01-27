شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: في هذا الموعد سيتحسن جدول التوزيع

كهرباء غزة: في هذا الموعد سيتحسن جدول التوزيع
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، انه بعد انقضاء شهر فبراير سيتحسن جدول توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن  كمية الكهرباء المتوفرة في أحسن ظروفها في هذه الأجواء الباردة والماطرة تصل لـ 200 ميجا واط والطلب يصل لأكثر من 600 ميجا واط.

وأوضح ثابت في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، صباح اليوم الخميس، أن طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة في الميدان؛ لتأمين الخدمة الآمنة للمواطنين والاستجابة لنداءاتهم.

وقال ثابت: "في وقت الطوارئ لم نقطع الكهرباء عن المواطنين، بينما في الأوقات العادية نقوم بفصلها عنهم ونستهدف الذين لديهم مصادر دخل ويمتنعون عن تسديد فواتير الكهرباء".

وأضاف: "فصل الكهرباء عن المواطنين، يتم بعد عدة اخطارات تُطالبهم بتسديد الفواتير المستحقة عليهم، واذا ثبت لدينا أن من قُطعت عنه الكهرباء من الحالات الانسانية نقوم بإرجاعها فوراً".

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