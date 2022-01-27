مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعرقل دخول المقدسيين إلى المسجد

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي عرقلت دخول عشرات الشبان إلى المسجد عبر باب السلسلة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.وقالت مصادر محلية: إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عرقلت دخول عشرات الشبان الى المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة للاستمتاع بالثلوج التي غطت ساحات المسجد.