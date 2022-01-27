لأول مرة منذ تصريحات قرداحي.. الكويت تدرس إعادة فتح التأشيرات للبنانيين

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أنّ وزارة داخلية الكويت تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام لنحو 3 أشهر، على خلفية الأزمة الديبلوماسية الخليجية - اللبنانية، التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.وذكرت مصادر أمنية أنّ "اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضمّ كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية - اللبنانية".وأضافت المصادر أنّ "القرارات الخاصة بوقف جميع أنواع التأشيرات لبعض الجنسيات، الخاصة بالأزمات الديبلوماسية أو غيرها من الأزمات، إنما هي قرارات متغيرة، وتخضع للتقييم والدراسة بناء على المستجدات السياسية والديبلوماسية".من جهة ثانية، أوضحت المصادر أنّ "عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وأخيراً التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعاً في السابق".