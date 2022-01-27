شؤون فلسطينية

اشتية يعزي بوفاة الشقيقين الهوارين جراء حريق شب في منزلهما جنوب الخليل

اشتية يعزي بوفاة الشقيقين الهوارين جراء حريق شب في منزلهما جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن صدمته لوفاة الشقيقين زهير وزينة الهوارين بحريق شب في منزلهما بمنطقة دومة جنوب الخليل.

وعبر اشتية عن تعازيه الحارة وصادق مشاعر المواساة لوالديهما وعائلة وأهالي دومة والظاهرية بهذا الفقد الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وتوفي الشقيقان زهير (20 عامًا) وزينة (14 عامًا) بحريق شب في منزلهما في منطقة دومة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل، مساء أمس الأربعاء، جراء اشتعال مدفأة غاز بأثاث المنزل، حيث قامت طواقم الدفاع المدني بإخراج جثتيهما متفحمتين من الغرفة بعد أن عملت على إخماد الحريق.

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