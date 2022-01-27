هل قصد سوريا.. كوخافي:الجيش الإسرائيلي نفذ عملية برية بعمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي توغل داخل حدود إحدى الدول المجاورة، دون الكشف عن اسمها.وقال كوخافي في تصريحات قرب الحدود اللبنانية إن إسرائيل نفذت عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا" خلال الشهر الأخير، واصفا العملية بـ"الأخلاقية".وأضاف كوخافي أن عملية التوغل تمت الموافقة عليها من قبل أعلى المستويات السياسية.ولم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة التي قال إن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي نفذوا مهمة توغل داخلها".وجاءت تصريحات كوخافي خلال جلسة عقدها مع مجموعات شبابية في إطار إحياء الذكرى الـ25 لما يعرف في إسرائيل بـ"كارثة المروحيتين"، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت بين مروحتي "يسعور" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلية في فبراير 1997 وأدت إلى مقتل 73 ضابطا وجنديا إسرائيليا.لكن قناة "كان" الرسمية ربطت تصريحات رئيس الأركان، بما نقلته قناة "الحدث" السعودية في وقت سابق الأربعاء عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه.وقال المصدر، إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت ثلاث عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام.وأضاف أن "قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية"، لافتا إلى أن "العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري"، لم تتوقف.