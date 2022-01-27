أهالي الخان الأحمر: باقون في أرضنا ولن نرحل عنها تحت أي ظرف



ونبه الى وجود مشروع صهيوني سري يهدف إلى إقامة مطار بمدينة القدس المحتلة، بحيث يستوعب 34 مليون سائح في العام الواحد.



وذكر أبو سنينة أن الاحتلال حاول قبل سنوات تهجير أهالي الخان الأحمر بالقوة، لكنه فشل بفعل الصمود الأسطوري للمقدسين على أرضهم.



وكانت القناة "12" كشفت عن مخطط جديد وضعته حكومة الاحتلال، يهدف إلى إزالة قرية "خان الأحمر"، الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها.



وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن المقترح يقضي بإزالة قرية "خان الأحمر" وإخلائها من أهلها، على أن يتم إعادة بناء قرية أخرى تبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي.





رام الله - دنيا الوطنجدد أهالي الخان الأحمر في القدس المحتلة رفضهم لأي مقترحات أو مخططات للاحتلال تهدف لترحيلهم عن أرضهم ونقلهم الى مناطق أخرى.وشدد رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك على أنهم باقون في أرضهم ولن يرحلوا عنها تحت أي ظرف.وقال أبو داهوك إن الاحتلال يعمل على مخطط جديد يستهدف تهويد الخان الأحمر.من جانبه أكد الباحث في جمعية الدراسات العربية في القدس مازن الجعبري أن سكان الخان الأحمر يرفضون مخططات الاحتلال بحقهم.ونبه الجعبري الى أن مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزء من مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان.وأشار الى أن المخطط الاستيطاني الجديد بالخان الأحمر مراوغة صهيونية بهدف تهجير أكبر عدد من السكان الفلسطينيين بالقدس المحتلة ليصل عددهم إلى أقل من 20% من سكان المدينة.وأوضح أن مخططات الاحتلال تستهدف تهجير البدو الفلسطينيين في القدس، الذين يعيشون في ظروف صعبة جدا.بدوره حذر الباحث في شؤون القدس بسام أبو سنينة من أن الاحتلال يحاول أن يراوغ من خلال زعمه بأنه سينقل سكان الخان إلى منطقة مجاورة.وقال أبو سنينة إن الاحتلال يحرم سكان الخان الأحمر من الخدمات الأساسية، ويحاول فرض مشروعه المسمى بـ "القدس الكبرى".